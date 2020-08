Napoli, definito il 2° acquisto: per l’annuncio si aspetta la cessione di Koulibaly (Di venerdì 14 agosto 2020) Il calciomercato sta entrando nel periodo cruciale. Nonostante la partenza sia prevista per Settembre, le squadre hanno già iniziato a perfezionare alcune trattative, con il Napoli, in particolare, che ha già annunciato il primo grande colpo dell’estate, l’attaccante centrale Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis, infatti, dopo una stagione fallimentare ad esclusione della vittoria della Coppa … L'articolo Napoli, definito il 2° acquisto: per l’annuncio si aspetta la cessione di Koulibaly Leggi su dailynews24

Nai1926_ : ?? #SergioREQUILON .. 23 Anni .. Difensore di fascia sinistra .. Già nel giro della #NazionaleSpagnola ... #SkySprt… - spa50bruno : @Ruttosporc Accetto anche di essere definito come dici, ma ho goduto come un riccio, avrei pagato anche per vedere… - CestisticaSS : @LNPSOCIAL ha definito gironi e regolamento della Supercoppa 'Centenario' 2020 ?? Cestistica nel girone F con… - infoitsport : Venerato a CN24: 'Contatti Giuntoli-agente Reguilon, definito l'ingaggio! Da trovare la formula giusta con il Real… - sscalcionapoli1 : Venerato a CN24: “Contatti Giuntoli-agente Reguilon, definito l’ingaggio! Da trovare la formula giusta con il Real… -