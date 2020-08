Bonus fiscale Decreto Agosto, Comitato 4.0 “Dal governo 90 milioni” (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un Bonus fiscale del 50% per chi sponsorizza squadre e atleti. E' la misura introdotta dal Decreto Agosto che prevede un credito di imposta sulle sponsorizzazioni, con un plafond di 90 milioni di euro. Il provvedimento accoglie le richieste del Comitato 4.0, costituito da Pietro Basciano, presidente Lega Nazionale Pallacanestro, Mauro Fabris, presidente Lega Pallavolo Serie A Femminile, Umberto Gandini, presidente Lega Basket Serie A, Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, Fabio Pagliara, segretario generale Fidal Runcard, Massimo Protani, presidente Lega Basket Femminile, Massimo Righi, presidente Lega Pallavolo Serie A. Il Comitato 4.0 ha avanzato un progetto di sistema per lo sport italiano, un progetto strutturale, nessuna richiesta finanziaria di sostegno ... Leggi su liberoquotidiano

ROMA (ITALPRESS) - Un bonus fiscale del 50% per chi sponsorizza squadre e atleti. È la misura introdotta dal decreto agosto che prevede un credito di imposta sulle sponsorizzazioni, con un plafond di ...

La Carta del Docente è un contributo riconosciuto dal Ministero dell’istruzione ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, ...

