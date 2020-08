Un noto sportivo e una giovane beneventana: ecco i candidati renziani nel Sannio (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Saranno Stefano Tremigliozzi e Veronica Rotunno i candidati di ‘Italia Viva’ nel Sannio alle elezioni regionali. Colpo ad effetto, dunque, per i renziani locali che schierano un nome noto allo sport beneventano e all’atletica leggera. Trentacinque anni, sportivo dell’Aeronautica, Tremigliozzi è stato campione italiano di salto in lungo e ha rappresentato la nazionale in diverse competizioni internazionali. Non ‘salterà’ da solo. In questa nuova avventura avrà al fianco Veronica Rotunno, giovane del capuologo e presidente dell’associazione “La tua Benevento”. Scelta ‘controcorrente’ quindi per Italia Viva che alla fine ha preferito puntare su due new ... Leggi su anteprima24

putipo : @NoielaRoma @Ern4Pel Ha liquidato la pagina odierna di un noto giornale sportivo romano con la stessa semplicità co… - Nebrodinotizie : Lo rende noto il sindaco di #Capizzi - ScafatiBasket69 : ?? Siglato l'accordo tra ???? Scafati Basket 1969 e GIVOVA ???? Continua il sodalizio tra il noto marchio di abbigliam… - paolo1672 : @pisto_gol @andagn @Pirlo_official Beh son 9 anni che siamo sempre in alto e tu ci guardi sempre dal basso! E noto… - giampodda : RT @urbelab: @giampodda Boh, forse hanno ricevuto un SMS dalla Doppia Radio o la soffiata di Max Thriller del noto quotidiano sportivo sbia… -

Ultime Notizie dalla rete : noto sportivo Basket serie C, per la Miwa accordo con il noto brand Givova NTR24 Campoli del Monte Taburno, Caporaso ufficializza simbolo e primi sette candidati

“Siamo pronti a dare una svolta alla nostra comunità grazie al contributo di donne e uomini che hanno accettato questa sfida e che comporranno la squadra civica che auspica di essere maggioranza dal 2 ...

Mondiale Superbike: cancellato il Gran Premio d'Argentina

Niente Sudamerica nel 2020 per il Mondiale Superbike: l'emergenza sanitaria legata al coronavirus ha portato alla cancellazione del Gran Premio d'Argentina, inizialmente in calendario per il weekend d ...

“Siamo pronti a dare una svolta alla nostra comunità grazie al contributo di donne e uomini che hanno accettato questa sfida e che comporranno la squadra civica che auspica di essere maggioranza dal 2 ...Niente Sudamerica nel 2020 per il Mondiale Superbike: l'emergenza sanitaria legata al coronavirus ha portato alla cancellazione del Gran Premio d'Argentina, inizialmente in calendario per il weekend d ...