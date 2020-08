Povero Rizzone, dall'amore (dichiarato) per il premier agli insulti dei militanti (Di giovedì 13 agosto 2020) Povero Marco Rizzone, è passato in poche ore dalle (cinque) stelle alle stalle. Il deputato grillino, deferito al collegio dei probiviri dal capo reggente del Movimento Vito Crimi per aver chiesto e ottenuto il bonus di 600 euro destinato dal governo alle Partite Iva in difficoltà è stato immediatamente preso di mira sui social network dai militanti grillini delusi. La rabbia si è concentrata sotto un post Facebook in cui Rizzone si mostrava con il premier Giuseppe Conte e ne decantava le lodi in occasione del compleanno di quest'ultimo: "Mentre l'hashtag #buoncompleannopresidente va in tendenza sui social, il #decretoagosto - appena approvato dal #GovernoConte - porta a 100 miliardi le misure economiche stanziate per far ... Leggi su iltempo

