Libia, ora arriva il piano Usa per la stabilità

Obiettivo che in questo momento, secondo quanto detto dalla feluca americana al quotidiano egiziano al Ahram , è possibile. Anche grazie al raggiungimento di un punto di stallo ottenuto con il ...

La stabilizzazione adesso è possibile, spiega dall’Egitto l’ambasciatore americano in Libia, ma serve mantenere la calma (delle armi) e accettare il dialogo L’ambasciatore statunitense in Libia, Richa ...

Gas conteso, la Francia manda navi militari per invitare al dialogo la Turchia

«Nel Mediterraneo orientale la situazione è preoccupante - twitta Emmanuel Macron -. Le decisioni unilaterali della Turchia in tema di esplorazioni petrolifere provocano tensioni. Devono spegnersi, pe ...

