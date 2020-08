‘Riscossa di Maddaloni’ risponde a Iacobelli: “Killeraggio politico” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del movimento “Riscossa di Maddaloni”. Di seguito il testo: Maddaloni (Ce) – In politica essere attaccati dagli avversari è un fatto inevitabile in vista di una competizione elettorale. Ciò che nessuno invece si aspetta è il cosiddetto ‘fuoco amico’ proveniente da rappresentanti che, almeno sulla carta, dovrebbero essere dalla tua parte. Il movimento politico ‘Riscossa di Maddaloni’ pochi giorni fa è stato nuovamente criticato in merito al proprio piano per il rilancio dell’ospedale e per le accuse rivolte alle strutture private che hanno influito e contribuito allo smembramento del nosocomio maddalonese. L’attacco ci è giunto dal consigliere comunale Filippo Iacobelli e dal ‘gruppo’ rappresentante ... Leggi su anteprima24

