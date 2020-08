Il silenzio imbarazzato della Lega sui due eletti sospettati di aver preso il bonus 600 euro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mentre Matteo Salvini pubblica immagini delle sue cene, in casa della Lega non si sente volare una mosca sulla storia dei due eletti sospettati di aver preso il bonus 600 euro Partite IVA. Ieri Il Fatto Quotidiano e il Corriere della Sera hanno scritto che i nomi sono quelli di Andrea Dara ed Elena Murelli ma loro si sono chiusi in un silenzio epocale: «È un referendum — argomenta Gianmarco Centinaio —che non sta appassionando nessuno tra i cittadini». Ne consegue — continua il leghista — che la vicenda «furbetti» sia «un modo per far pensare agli italiani che tutti i parlamentari sono brutti cattivi spendaccioni e ladri. ... Leggi su nextquotidiano

Mentre Matteo Salvini pubblica immagini delle sue cene, in casa della Lega non si sente volare una mosca sulla storia dei due eletti sospettati di aver preso il bonus 600 euro Partite IVA. Ieri Il Fat ...

Blog: Juve, il silenzio assordante di uno scudetto scontato

Il 2 agosto si è finalmente concluso il campionato italiano di Serie A, nella stagione più lunga e forse più sofferta di sempre. Come tutti auspicavano, il titolo è stato assegnato sul campo e a laure ...

