Frosinone, Nesta: “Felici per la finale ma dobbiamo cambiare l’approccio” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Grande gioia nello spogliatoio del Frosinone dopo il successo per 2-0 sul terreno del Pordenone. Alessandro Nesta, tecnico ciociaro, ha commentato a DAZN il passaggio del turno e l'accesso in finale:“Siamo contenti per questo risultato che era nelle nostre possibilità. Non ho mai avuto pressione, io sono fatto così, anche da calciatore sapevo quando essere allegro e quando fare sul serio. Oggi ero sicuro che la mia squadra non avrebbe mai sbagliato l’impatto della partita, poi certo si poteva perdere però credo nei miei ragazzi. In finale dobbiamo subito avere un impatto buono al match perchè questo può mettere in difficoltà l’avversario -riporta pianeserieb.it-. Cosa ho cambiato in questi giorni dal punto di vista psicologico? Io penso che ... Leggi su itasportpress

DAZN_IT : Novakovich ??? Il Frosinone di Nesta si porta sul 2-0 dopo 15' di gioco ?? #SerieBKT #PORFRO #DAZN - CorSport : #Frosinone, è un'altra impresa: 2-0 al #Pordenone, #Nesta in finale #playoff! ?? - DAZN_IT : Esplode Nesta, vola il Frosinone ?? Una gemma di Ciano al 120' spalanca le porte della semifinale ai ciociari ??… - paolorm2012 : Frosinone, è un'altra impresa: 2-0 al Pordenone, Nesta in finale playoff! - manenov15 : RT @DAZN_IT: Un’altra grande rimonta del Frosinone ?? Gli uomini di Nesta superano 2-0 il Pordenone e conquistano la finale playoff ? #Ser… -