Focolai Covid: 10 positivi di ritorno da Malta, crescono i casi ad Acerra (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ansa Focolaio la Sonrisa, la zona è completamente chiusa al traffico 12 August 2020 Coronavirus, 29 nuovi casi di positività in Campania nelle ultime 24 ore 12 August 2020 Dieci positivi al ... Leggi su napolitoday

Corriere : Covid, ogni giorno oltre 740 voli tra l’Italia e i Paesi «focolai» d’Europa - fanpage : ?? In aumento i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi focolai - Frannina : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus Italia, quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO - Miti_Vigliero : Coronavirus Italia, quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO - Notiziedi_it : Focolai Covid: 10 positivi di ritorno da Malta, crescono i casi ad Acerra -

Sono 6 i nuovi casi positivi al coronavirs riscontrati all'Ospedale dei Pellegrini di Napoli, trasferiti al Covid Center della città per le cure.Bari, 12 agosto 2020. Sono stati registrati 2.123 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi: 16 in provincia di Bari, 5 in provincia di BAT, 4 in provincia ...