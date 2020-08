Alyssa Milano mostra che perde i capelli per il Covid-19 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Conosciuta per aver recitato nella serie tv "Streghe", Alyssa Milano mostra sul suo profilo Instagram gli effetti del Covid-19. Nel suo caso, si tratta di una perdita ingente di capelli mentre li pettina. Il messaggio che comunica alla fine del video invita alla riflessione: "Indossata una dannata mascherina".Vaccino Covid Putin NoneNel Giappone post Covid è un avatar a misurare la temperatura negli ... Nel Giappone post Covid è un avatar a misurare la temperatura negli ...Video coronavirus Biloslavo Leggi su panorama

Il Coronavirus non ha risparmiato di certo le star di Hollywood, che hanno avuto e stanno ancora avendo a che fare con la malattia. Una di queste è l'attrice di Streghe e Insatiable Alyssa Milano, che ..."Ho pensato di dovervi mostrare cosa fa ai capelli il Covid 19", scrive Alyssa Milano in un post sul suo profilo Instagram. L'attrice americana, nota soprattutto per il suo ruolo di Phobe nella serie ...