Vicenza, ragazzo cubano cerca di sfuggire alla polizia e viene preso per il collo: il video fa il giro del web (Di martedì 11 agosto 2020) - racconta a Leggo il Questore Antonino Messineo - Le pattuglie della polizia sono intervenute per sedare la colluttazione tra due persone e questi ragazzi schernivano i poliziotti. Finito l'... Leggi su leggo

repubblica : Vicenza, poliziotto prende per il collo un ragazzo nero: il video diventa un caso [di ENRICO FERRO] [aggiornamento… - repubblica : Vicenza, poliziotto prende per il collo un ragazzo: il video diventa un caso - giornalettismo : L'avvocato del ragazzo bloccato al collo da un poliziotto a #Vicenza ha parlato con Giornalettismo. Tutto è parti… - francapuntog : @DaRoma_not @PornoNoblogs @RobbVabb Quel ragazzo è nato a Vicenza dove caxxo dovrebbe andare secondo te? - Sombrerosss : RT @perchetendenza: 'Vicenza': Per questo video in cui un poliziotto prende di spalle e stringe al collo un ragazzo di colore in viale Roma… -