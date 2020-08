‘Trono over’, Enzo Capo avvistato a cena con una nuova ragazza, la frecciatina di Pamela Barretta: “Mi davano della pazza, ma non mi sbagliavo…” (Video) (Di martedì 11 agosto 2020) Prosegue la querelle a distanza tra Pamela Barretta e Enzo Capo. I due ex protagonisti del Trono Over non sono più una coppia da ormai alcuni mesi, eppure il rancore tra loro è ancora vivo. Solo poco tempo fa, Enzo era uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Lucrezia. Tuttavia, proprio ieri sera, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha postato in un’Instagram Story alcune foto di Enzo con un’altra donna. In realtà, lo stesso ex cavaliere aveva pubblicato ieri un Video (poi rimosso) in compagnia di un’altra donna. La sua rimossione aveva poi fatto chiacchierare sul web. È così che Pamela ha voluto dire la sua sulla questione, come potete ascoltare nel ... Leggi su isaechia

infoitcultura : Trono Over, Gemma riappare sui social dopo lunga assenza: il messaggio - maryland_____ : Ho una #NuovaFotoProfilo perché mi manca il trono over, mi manca Tina, Gemma, mi mancano le sfilate, Valentina, Rob… - fainformazione : Rottura ex coppia Uomini e donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ora parla lui? E adesso dedichiamo questo artic… - fainfocultura : Rottura ex coppia Uomini e donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ora parla lui? E adesso dedichiamo questo artic… - infoitcultura : Trono over, scoppia il terremoto: il cavaliere accusato di truffa sbotta -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Trono over’ Maria De Filippi conferma: "Arriva Uomini e Donne degli over 70" TVblog.it