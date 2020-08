Terremoto, paura in Calabria nella notte: scosse avvertite a Cosenza, Rende, Catanzaro e Lamezia Terme [DATI e MAPPE] (Di martedì 11 agosto 2020) paura nelle scorse ore in provincia di Cosenza, in Calabria: l’INGV ha registrato un Terremoto magnitudo ML 3.7 a 8 km est da Aprigliano alle 03:36:05 ad una profondità di 17 km. A questo evento, avvertito dalla popolazione di Cosenza, Rende, Spezzano della Sila, San Giovanni in Fiore, Lamezia Terme, Catanzaro, Dipignano, Aprigliano, Rovito, Cotronei (DATI “Hai Sentito il Terremoto”) sono seguite 2 repliche con magnitudo superiore a 2, alle 03:37 (magnitudo 2.4) e alle 03:38 (magnitudo 3). Non si segnalano al momento danni a persone o cose.L'articolo Terremoto, paura in Calabria nella ... Leggi su meteoweb.eu

Potente scossa di terremoto in provincia di Cosenza

Potente scossa di terremoto in Calabria, esattamente nel Parco nazionale della Sila, in provincia di Cosenza. La terra trema ancora una volta nel Sud Italia. Tanta paura nel Sud Italia. Una potente sc

