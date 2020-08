SNAI – Champions: Atalanta, sogno possibile semifinale a quota 2,20, trionfo finale a 10 (Di martedì 11 agosto 2020) (Milano, 11 agosto 2020) - Il Psg parte con i favori del pronostico, ma le differenze non sono abissali: il passaggio del turno francese è a 1,60 – Manchester City avanti a tutti nella scommessa sulla conquista della Champions, la squadra di Gasperini sesta forza, davanti a Lipsia e Lione. Milano, 11 agosto 2020 – Fino a qualche mese fa sarebbe stato un confronto quasi impensabile, oggi tutto è possibile. Un'Atalanta cresciuta e convinta dei propri mezzi può fare l'impresa contro uno dei top club mondiali, il Psg. Lo pensano anche gli analisti SNAI che per la partita di domani, che mette in palio il passaggio alle semifinali di Champions League, confezionano quote non squilibrate. Francesi favoriti, com'era prevedibile, a 2,00, ma il segno «1» ... Leggi su liberoquotidiano

