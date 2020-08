"Si possono pubblicare". Garante della privacy, fuori i nomi: il cavillo che inchioda i furbetti del bonus (Di martedì 11 agosto 2020) Continua a tenere banco il caso dei cosiddetti “furbetti” del bonus 600 euro destinato dall'Inps ai lavoratori autonomi ed alle partite Iva. I giornali continuano a dare la caccia ai deputati che hanno incassato i fondi previsti per fronteggiare la crisi economica derivante dal coronavirus: oggi Repubblica, Corriere della Sera e Fatto Quotidiano convergono sui nomi di Andrea Dara ed Elena Murelli, additati come i due leghisti che avrebbero usufruito del bonus. Ancora nessuna conferma né smentita, ma i sospetti sono acuiti dal fatto che i due risulterebbero irriperibili fin da quando è esploso il caso. Intanto è arrivato anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali, secondo cui in questa vicenda ... Leggi su liberoquotidiano

