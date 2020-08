Pozzallo: altri 64 migranti positivi, la Sicilia invasa da clandestini portatori di virus (Di martedì 11 agosto 2020) Tutto questo in un solo giorno! Spero che adesso si capisca perche' da mesi parliamo della necessita' di un protocollo sanitario e di pesanti sottovalutazioni da parte di Roma, denuncia Razza Leggi su firenzepost

LegaSalvini : ???????????? == Migranti: 20 in fuga da hotspot Pozzallo, 2 positivi a Covid ---------------- 23:31 (AGI) - Ragusa, 10 a… - rtl1025 : ?? 'Ho appena appreso dai sanitari dell'Asp di Ragusa che a #Pozzallo altri 64 #migranti ospiti dell'hotspot sono ri… - aciclista70 : RT @Libero_official: Altri 64 immigrati positivi al #coronavirus al centro di accoglienza di Pozzallo, la rabbia dell'assessore alla Sanità… - carlossartori19 : RT @GagliardoneS: Pozzallo, altri 20 migranti fuggiti dall'hotspot... Droni ed elicotteri ne abbiamo? - MaxTen10ADP : RT @Libero_official: Altri 64 immigrati positivi al #coronavirus al centro di accoglienza di Pozzallo, la rabbia dell'assessore alla Sanità… -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzallo altri

"Ho appena appreso dai sanitari dell'Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 migranti ospiti dell'hotspot sono risultati positivi al coronavirus. Tutto questo in un solo giorno". A renderlo noto è l'ass ...POZZALLO – Da Pozzallo la conferma: il governo sta facendo invadere la Sicilia (e poi l’Italia, con i trasferimenti in centri d’accoglienza) da migranti positivi. In modo da prolungare la stagione del ...