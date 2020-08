Dj morta, l’autopsia non ha chiarito i dubbi. Il medico legale: “Non possiamo escludere nulla” (Di martedì 11 agosto 2020) I primi risultati dell’autopsia sul corpo della dj morta non hanno chiarito i dubbi. MESSINA – I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la dj morta nel Messinese, non hanno risolto i dubbi. Un esame che non ha chiarito la dinamica della morte della 43enne con il medico legale che ha preferito non sbilanciarsi: “Non possiamo escludere nulla“. E il legale del marito, riportato da La Repubblica, ha aggiunto: “Sono emerse fratture su più parti del corpo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, ma serviranno altri esami per capire cosa sia successo“. Aperta indagine per omicidio e sequestro Poche ore prima ... Leggi su newsmondo

