Coronavirus, 6 morti e 412 nuovi positivi: 89 solo in Sicilia. Due regioni a contagio zero (Di martedì 11 agosto 2020) Coronavirus , salgono i contagi in Italia: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono oggi 412 , secondo i dati del Ministero della Salute, ieri erano stati 259,. I casi totali salgono ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 259 nuovi contagi e 4 morti nbelle ultime 24 ore - Corriere : In Italia casi ancora in aumento: 412 nuovi contagi. I morti sono 6, crescono i ricoveri: il bollettino - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 9 agosto: 463 nuovi contagi e due morti - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 11 agosto: 251.237 casi positivi e 35.215 morti - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN REPUBBLICA DOMINICANA: Altri 18 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 1.346: Sale a 735.111 morti… -