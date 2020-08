Chiara Ferragni oltre ogni immaginazione. Il bikini è troppo mini e lo scatto diventa subito super ‘hot’ (Di martedì 11 agosto 2020) Chiara Ferragni si sta godendo vacanze da favola in Sardegna in compagnia di Fedez e il figlio Leone. Una vacanza passata nell’isola tra resort di lusso, gite in barca (nei giorni scorsi hanno visitato l’arcipelago de La Maddalena e le cale della zona orientale come Cala Goloritzè, Cala Mariolu e Cala Luna) e shooting fotografici. Numerosissimi i post su Instagram, tutti con centinaia di migliaia di like ognuno. E le immagini che ha postato di lì sono sempre state stupefacenti e favolose. Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo in Sardegna condividendo frammenti delle loro vacanze sui rispettivi profili Instagram che contano più di venti e oltre dieci dieci milioni di follower. Poche ore fa Fedez ha postato una foto che non è ... Leggi su caffeinamagazine

100rames : RT @pookiemm: ma è sorella di chiara ferragni - trashloger : Sto morendo per le stories di Chiara Ferragni con la barca rotta e la canzone del Titanic in sottofondo ???? - Gat2Fr : @minivalli Lo scemo del villaggio che si crede Chiara Ferragni ???????????????? - dosantoseloy : mia moglie è in vacanza sul lago di como e non mi caga nemmeno per scherzo, la nuova chiara ferragni - zazoomblog : Hai capito Chiara Ferragni? Slip tirato su e... lato B ipnotico: terremoto sexy Guarda - #capito #Chiara… -