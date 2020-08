Brunori Sas annuncia nuovi "concerti acustici" per agosto e settembre (Di martedì 11 agosto 2020) Il 2020 di Brunori Sas è all'insegna dei grandi riconoscimenti - Targa Tenco 2020 per il Miglior Album in Assoluto con il suo ultimo lavoro discografico, Cip!, certificato Disco d'Oro (Island Records) e Nastro d'Argento alla Migliore Colonna Sonora Originale per Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo - ma è anche anno di live. In attesa del suo tour nei palazzetti, prodotto da Vivo concerti, che sarà recuperato nei prossimi mesi autunnali e nell'estate 2021, e dopo i recenti sold out dei (...) - Musica e Spettacoli / Musica, concerti, Eventi, Brunori Sas Leggi su feedproxy.google

Giovedì 27 agosto a Ostana si tiene l’edizione zero di UNA Festival – Il respiro dei Parchi. UNA è l’acronimo di Uomo, Natura e Arte: protagonisti in alta valle Po musica d’autore, poesia, paesi e amb ...

Giovedì 27 agosto a Ostana si tiene l'edizione zero di UNA Festival – Il respiro dei Parchi. UNA è l'acronimo di Uomo, Natura e Arte: protagonisti in alta valle Po musica d'autore, poesia, paesi e amb ...