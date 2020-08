Uomini e Donne: la dedica di Anna Tedesco alla mamma malata (Di lunedì 10 agosto 2020) Diventata celebre nel piccolo studio di Uomini e Donne come una delle dame più belle del parterre femminile del Trono Over, il seguito di Anna Tedesco sui social è ormai tantissimo. Proprio in questi giorni su Instagram, la bella dama ha voluto però raccontare cosa sta accadendo nella sua vita privata in questo momento segnata dalla sofferenza per la madre malata. Anna Tedesco: l’intima sofferenza per la madre malata All’interno dello studio di Maria De Filippi si può dire che Anna Tedesco sia stata una delle dame del Trono Over più belle e amate dal pubblico. Classe 1967, originaria di Gubbio, la Tedesco ha fatto subito breccia nel ... Leggi su thesocialpost

