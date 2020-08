“Quasi ogni area del suo cervello era sotto attacco, ha visto se stesso disintegrarsi”: un documentario racconta lo stato di salute di Robin Williams prima del sucidio (Di lunedì 10 agosto 2020) In uscita il documentario su Robin Williams La moglie di Robin Williams, Susan Schneider Williams, ha raccontato nel documentario “Robin’s Wish” la sua ricerca della verità sulla morte del marito. La consorte dell’interprete di alcuni tra i più celebri film degli anni ’90 – da Mrs Doubtfire a L’attimo fuggente – morto suicida a 63 anni ha cercato di esplorare il passato del marito per comprendere cosa lo abbia spinto a togliersi la vita l’11 agosto del 2014. Nel film, che sarà disponibile on demand a partire dal primo settembre prossimo, vengono descritti gli ultimi giorni di vita di Williams e quello che l’attore ha vissuto a causa della ... Leggi su tpi

