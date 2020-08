Libano nel caos, il governo si dimette: enormi proteste dopo l’esplosione (Di lunedì 10 agosto 2020) Non si placano le proteste in Libano, a seguito della tremenda esplosione che ha colpito la città di Beirut. dopo la scoperta della sua presunta causa, la rabbia popolare è esplosa nella capitale, con centinaia di manifestanti che hanno lanciato oggetti contro la Polizia. Una situazione che ha spinto alla più drastiche delle conseguenze: il governo del Libano si è dimesso. Libano, il Premier Diab rassegna le dimissioni L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa, con un discorso diretto alla nazione del premier Hassan Diab, in carica solo dal 21 gennaio 2020. La notizia però era già stata comunicata ore prima dal ministro della Salute Hamad Hasan, a seguito di una riunione di gabinetto del governo, nel ... Leggi su thesocialpost

