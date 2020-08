Il ghiacciaio Turtmann si spezza in due: il momento del crollo sulle Alpi svizzere, vicino al confine italiano [VIDEO] (Di lunedì 10 agosto 2020) Le alte temperature stanno mettendo in crisi i ghiacciai Alpini. Dopo l’allerta scattata per il ghiacciaio di Planpincieux, in Valle d’Aosta, al momento rientrata, ora il problema tocca anche un gigante di ghiaccio in Svizzera. Il ghiacciaio Turtmann, nel Canton vallese, infatti, è stato interessato da un’importante caduta di seracchi, ossia blocchi di ghiaccio. La sua lingua di ghiaccio è ormai divisa in due parti. La rottura del ghiacciaio Turtmann in due parti era attesa da tempo ed è avvenuta venerdì 7 agosto, mentre era in corso l’evacuazione della Val Ferret in Italia, a causa dell’allerta del ghiacciaio di Planpincieux. Una trentina di minuti prima del crollo ... Leggi su meteoweb.eu

LaPresse_news : Svizzera: crollo sul ghiacciaio del Turtmann, il momento del distacco - _whenom_ : RT @repubblica: Frana il ghiacciaio Turtmann: il momento del crollo - G_ianluc_a : RT @ErmannoKilgore: Per tutti i negazionisti del riscaldamento globale... - CatelliRossella : Frana il ghiacciaio Turtmann: il momento del crollo - serenel14278447 : Svizzera, frana il ghiacciaio Turtmann: il momento del crollo -

Collassa il ghiacciaio Turtmann in Svizzera: le immagini sconvolgenti

