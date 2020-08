“Pirlo tecnico della Juve? Un’offesa al lavoro ed al merito”: dura critica alla scelta di Agnelli (Di domenica 9 agosto 2020) Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha criticato senza mezzi termini la scelta della Juventus di affidare la panchina della Prima Squadra ad Andrea Pirlo, inesperto come allenatore. Pistocchi ha scritto su ‘Twitter’: “Andrea Pirlo non ha mai allenato niente, neanche l’U23, non ha fatto il manager come Capello, non ha fatto la gavetta come Guardiola e Zidane. La scelta di Agnelli è un scommessa al buio sulla pelle dei tifosi e una offesa al lavoro e al merito“. Andrea Pirlo non ha mai allenato niente, neanche l’U23,non ha fatto il manager come Capello, non ha fatto la gavetta come Guardiola e Zidane. La scelta di AAgnelli è un scommessa al buio sulla pelle dei ... Leggi su calcioweb.eu

FBiasin : 'L'Under 23 della #Juventus ringrazia il tecnico Andrea #Pirlo per il lavoro svolto e spera che il prossimo rimanga almeno una settimana'. - Sport_Mediaset : Da Maestro a Mister: la grande sfida di #Pirlo. Giocatori prima dei moduli. Il grande salto del tecnico bianconero.… - Gazzetta_it : Andrea @Pirlo_official, le prime parole da tecnico della @Juventusfc: 'Contento e orgoglioso' Ma sbaglia l'account… - R_Reventlov_G : RT @Pistogolblasta2: #Zidane. Nel 2013 entra nello staff tecnico di Ancelotti come vice allenatore del #RealMadrid. Nel 2014 viene nomin… - GioGiachetti : RT @EnzoQuareEQ7: Imbarazzante lavoro giornalistico su Sarri-Pirlo, Juve descritta come un mondo fantastico 24 ore dopo un disastro tecnico… -

Ultime Notizie dalla rete : “Pirlo tecnico La Juve riparte da Andrea Pirlo | è il nuovo allenatore Zazoom Blog