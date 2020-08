Calciomercato Juventus, Dybala incanta l’Europa: offerta monstre del Real Madrid per la Joya (Di domenica 9 agosto 2020) Il Real Madrid disposto a fare follie per Paulo Dybala.In una stagione di alti e bassi condita comunque dalla vittoria del nono scudetto consecutivo e conclusasi con l'eliminazione dalla Champions League e il conseguente esonero di Maurizio Sarri, una delle note più positive è stata sicuramente la riscoperta di Paulo Dybala. Durante questa stagione la Joya ha ritrovato tutto il suo talento, mettendosi di nuovo in luce con una serie di prestazioni positive, che gli hanno permesso di vincere il titolo di miglior giocatore della Serie A.Juventus, Pirlo è la scommessa bianconera: le prime parole da neo tecnicoLa Juventus sta lavorando con gli agenti del calciatore argentino al fine di prolungare il ... Leggi su mediagol

La compagine geneovese vuole rinforzarsi in vista del prossimo campionato. Il nuovo d.s. Faggiano punte i due ex bianconeri. Il Genoa riparte dal nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano. Il ds è in ...

Juve, Pirlo e i senatori: saprà allenare i suoi amici? La bacchettata di Agnelli...

Alla Juventus, Andrea Pirlo ritrova tre ex compagni di campo, con i quali ha condiviso vittorie e sconfitte in bianconero e in Nazionale: Gigi Buffon, Giorgio C ...

