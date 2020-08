San Colombano, riaperto il sottopasso dopo i lavori (Di sabato 8 agosto 2020) riaperto ieri mattina dopo 2 settimane di lavori il sottopasso di via San Colombano: una pista ciclopedonale provvisoria ha preso il posto definitivamente di una delle due corsie di ingresso in città, ... Leggi su ilgiorno

ilCittadinoLodi : SAN COLOMBANO Schianto tra un suv in uscita dal parcheggio e una moto, ferita 48enne - AssParcoSud : Proposte alternative per l’estate: birdwatching sulle colline di San Colombano o campo di lavoro sul lago a Trezzan… - buongior1 : RIAPERTO IL SOTTOPASSO DI VIA SAN COLOMBANO - ADM_assdemxmi : RT @Milanodavedere: Appena fuori, giusto qualche chilometro ed eccoci di fronte ad un meraviglioso Castello #milano #milanodavedere http… - ADM_assdemxmi : RT @Milanodavedere: ... e per chi volesse rimanere in zona o per meglio dire, in provincia, ecco un altro castello assolutamente da conosce… -

Ultime Notizie dalla rete : San Colombano San Colombano, riaperto il sottopasso dopo i lavori IL GIORNO Perde il controllo della vettura e finisce testa in giù sotto il portico

Auto si ribalta e invade il portico di una cascina, conducente in ospedale. Non ha per fortuna travolto nessuno la Volkswagen del 22enne che, alla mezzanotte di giovedì, si è ribaltata in via Molino a ...

SAN COLOMBANO Schianto tra un suv in uscita dal parcheggio e una moto, ferita 48enne

Nuovo incidente tra un’auto e un ciclomotore ieri mattina a San Colombano, in via San Giovanni di Dio. A distanza di pochi giorni dallo scontro tra un’auto e una bici all’incrocio semaforico tra viale ...

Auto si ribalta e invade il portico di una cascina, conducente in ospedale. Non ha per fortuna travolto nessuno la Volkswagen del 22enne che, alla mezzanotte di giovedì, si è ribaltata in via Molino a ...Nuovo incidente tra un’auto e un ciclomotore ieri mattina a San Colombano, in via San Giovanni di Dio. A distanza di pochi giorni dallo scontro tra un’auto e una bici all’incrocio semaforico tra viale ...