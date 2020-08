Traffico, bollino nero nel weekend: in partenza 4 italiani su 10 (Di venerdì 7 agosto 2020) Più di 4 italiani su 10 partiranno per le ferie questo weekend. Un esodo segnalato dall’indagine Coldiretti/Ixè, che ha previsto un Traffico da bollino nero a partire da sabato 8 agosto. La maggior parte degli italiani, infatti, ha scelto il mese di agosto per andare in vacanza. Il che si traduce in un maggiore volume di Traffico nel weekend. L’emergenza sanitaria ha fatto registrare un netto crollo delle presenze nei mesi di giugno e luglio, mentre agosto resiste al –11%. Sono 21,1 milioni gli italiani che partiranno nei prossimi giorni. Il calo quindi non si rifletterà sul Traffico, che, come spesso accade nei mesi più caldi, sarà congestionato sulle arterie ... Leggi su italiasera

