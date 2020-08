Rai, Venerato: "Il Napoli investirà tanti soldi solo per due ruoli, per il resto la rosa è fatta" (Di venerdì 7 agosto 2020) Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, si è così espresso sul mercato del Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli cerca buoni giocatori, ma non titolarissimi. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai, Venerato: 'Il Napoli investirà tanti soldi solo per due ruoli, per il resto la rosa è fatta' - BlackHo42337306 : Quindi Under resta a Roma e Boga ha già scelto il numero di maglia #Venerato - aledodi85 : @tuttonapoli Perché la Rai spara stronzate , povero venerato non ne prende una!!!!! Abbiamo speso 70 milioni per L… - Spazio_Napoli : -