Nedved: “Difficile dire se è il giorno del giudizio. Il recupero di Dybala è fondamentale” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Lione. L’ex centrocampista ceco ha parlato dell’operato di Maurizio Sarri: “Difficile dire se è il giorno del giudizio. Le valutazioni sono fatte sulla stagione dalla proprietà su giocatori, allenatore e dirigenti. Siamo concentrati sulla partita, il passaggio sarà duro e il Lione è un avversario che è abituato a queste partite”. La Juventus è sembrata scarica nel finale del campionato: “Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, a fine campionato sono mancate le motivazioni. Questo non può accadere, ho visto concentrazione in settimana. Vogliamo fare la nostra partita, ora”. Il recupero di ... Leggi su alfredopedulla

GiovaAlbanese : #Nedved a Sky sulla prima stagione di #Sarri alla #Juventus ??? «Il giudizio è difficile darlo. La valutazione deve… - sportli26181512 : Nedved: 'Juve-Lione per Sarri non è il giorno del giudizio': Il dirigente bianconero: 'La valutazione si fa sulla s… - BombeDiVlad : ??? '#Sarri? Difficile dire se è il giorno del giudizio' ??? Pavel #Nedved parla del futuro del tecnico toscano… - giada921 : @FabRavezzani Agnelli fa capire che ci sono stati tanti problemi durante la stagione,molti di più di quelli che sap… - Traac7 : @DuranteMichele1 @juventusfc Capisco che vi stia dando fastidio, anche per quello che ha fatto conte con la juve da… -

