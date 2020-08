Monza, donna muore in ospedale dopo tre giorni di agonia. Il marito confessa: 'L'ho strangolata, poi mi sono pentito' (Di venerdì 7 agosto 2020) Un uomo di 80 anni è stato arrestato per aver ucciso la moglie, Teresa Rosalba Roccca, di 86 anni, deceduta questa mattina in ospedale a Vimercate, Monza,, dopo tre giorni di agonia. L'uomo lo scorso ... Leggi su leggo

Monza, donna muore in ospedale dopo tre giorni di agonia. Il marito confessa: «L'ho strangolata, poi mi sono pentito»

Anziana morta in ospedale, marito 80enne confessa l'omicidio

L'uomo lo scorso 4 agosto ha chiesto aiuto alla nipote (la quale ha allertato i soccorsi), affermando che la donna fosse caduta dalle scale, nella loro abitazione di Brugherio (Monza). Dopo un lungo ...

Giallo dell'anziana ricoverata in Brianza, marito confessa omicidio

Milano, 7 ago. (askanews) - Oggi pomeriggio i carabinieri della Stazione di Brugherio (Monza) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario nei confronti del marito di Rosa ...

