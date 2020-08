Juventus-Lione, Ravezzani: “Pessima strategia schierare Pjanic e Higuain” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tra i tanti commenti apparsi sul web in seguito all’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione, figura anche quello del giornalista Fabio Ravezzani, che ha sottolineato la rilevanza della scelta di schierare dal primo minuto due giocatori come Pjanic e Higuain, rispettivamente venduto e desideroso di essere ceduto. “In assoluto, disputate la partita più importante della stagione con un giocatore già venduto (Pjanic) e un altro che vuole solo andarseme (Higuain) dimostra pessima strategia. Della società, ma anche dell’allenatore” ha scritto Ravezzani. Di seguito il tweet: In assoluto, disputate la partita più importante della stagione con un giocatore già venduto ... Leggi su sportface

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - darioderrico : Juventus - Lione 2-1 Eliminations Dance 2020 BASTA NON è PER VOI!!!! - GPeppe34N : RT @ilgiornale: La Juventus vince 2-1 in rimonta contro il Lione grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo ma ciò non basta per accedere a… -