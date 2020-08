Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? Lei sbotta: “Facciamo finta…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Non c’è pace per i Damellis! Questo è il nome scelto dai fan per indicare la coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Proprio qualche giorno fa parlavamo di alcuni rumor circa una loro probabile crisi, che però non erano stati confermati da nessuno dei due diretti interessati. Evidentemente però a qualcuno il dubbio è rimasto, tant’è che la De Lellis ha deciso di rompere sul proprio profilo Instagram, raccontando la sua verità. Vediamo che cosa ha detto… Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? Ecco la verità… In questi mesi la coppia si è mostrata affiatata agli occhi dei fan. Attraverso ... Leggi su velvetgossip

