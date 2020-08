Coronavirus, in Germania 1.147 nuovi casi: record da maggio (Di venerdì 7 agosto 2020) Per il secondo giorno consecutivo salgono ancora i contagi in Germania. Sono 1.147 le nuove infezioni registrate in 24 ore, che riportano i livelli di diffusione dell'epidemia indietro di tre mesi, ai ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Germania contagi mai così alti da maggio: 87% in più rispetto alla soglia minima del 15 luglio… - MediasetTgcom24 : Covid, picco di nuovi contagi in Germania: 1.045 in un giorno #coronavirus - RaiNews : #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - myrand72 : RT @RaiNews: #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - alfredo_ferdi : RT @RaiNews: #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo -