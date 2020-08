Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo film stasera in tv 4 luglio: trama, curiosità, streaming (Di venerdì 7 agosto 2020) Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo è il film stasera in tv venerdì 7 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVCercasi Amore Per La Fine Del Mondo film stasera in tv: cast e schedaTITOLO ORIGINALE: Seeking a friend for the end of the worldUSCITO IL: 17 gennaio 2013GENERE: Commedia, Drammatico, SentimentaleANNO: 2012REGIA: Lorene ScafariaCAST: Steve Carell, Keira Knightley, Connie Britton, Melanie ... Leggi su cubemagazine

Tra poche settimane un enorme asteroide, che gli astronomi hanno chiamato Matilda, si scontrerà con la Terra provocandone la completa distruzione. In tutta la Terra la gente è in preda alla completa d ...

