Verbali segreti, Meloni: «Conte ha prorogato l’emergenza solo per salvare la poltrona» (Di giovedì 6 agosto 2020) «Nei Verbali c’è scritto che non ci sono queste grandi ragioni per prorogare lo stato di emergenza, penso che fosse per questo che non volessero render pubblici i Verbali del Comitato tecnico scientifico». È il commento a caldo di Giorgia Meloni alla notizia dell’avvenuta desecretazione da parte del governo dei Verbali delle riunioni del Cts durante la pandemia. «La proroga dello stato d’emergenza – ha sottolineato la leader di FdI a SkyTg24 – non serve per la salute degli italiani, ma per salvare le loro poltrone. Noi – ha ricordato – avevamo proposto il lockdown almeno dieci giorni prima che il governo lo facesse, pensando che sarebbe stato più efficace». La Meloni a Sky Tg24: ... Leggi su secoloditalia

