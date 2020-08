Napoli piange Marco Malapelle: aveva lavorato in Un Posto al Sole e Amica Geniale (Di giovedì 6 agosto 2020) Napoli. E’ lutto nella città di Napoli e nel mondo dello spettacolo, è morto Marco Malapelle. Detto ‘o Gemello, Marco aveva 30 anni e lavorava nel mondo dello spettacolo nel comparto delle riprese video cinematografiche. Il giovane è deceduto in breve tempo a causa di una malattia, era una di queste risorse che si adattava alle … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

KSport24 : @ONadde @levrierog Ciao bello. A Napoli si piange, a Torino SI GODE?????? - ScorpioAngel_ : @mattinodinapoli Napoli ha accolto quasi 8300 turisti col bonus vacanze mentre in altre città si piange L arte di… - felixarpino : @ocram1926 Sei un bambino del tifo. Inter si lamenta del ‘98. Milan si lamenta del 2005 ma anche del ‘90 (scudetto… - LauraGio_75 : RT @paolo_raff: Ma non doveva essere un flop?! ?? A Napoli, caro Dario, si dice:' chi piange fotte (prende in giro) a chi ride. ??' - CARONTEII : RT @paolo_raff: Ma non doveva essere un flop?! ?? A Napoli, caro Dario, si dice:' chi piange fotte (prende in giro) a chi ride. ??' -