Incidente Giro di Polonia, Silvio Martinello difende Groenewegen: “l’Uci si concentri sugli organizzatori” (Di giovedì 6 agosto 2020) Fabio Jakobsen è stato il protagonista del terribile Incidente avvenuto al termine della prima tappa del Giro di Polonia, un crash avvenuto in volata dopo una manovra alquanto pericolosa messa in atto da Dylan Groenewegen. Un episodio grave su cui si è soffermato anche Silvio Martinello, ex ciclista italiano capace di laurearsi cinque volte campione del mondo nel ciclismo su strada: “desidero dare un mio parere in merito all’Incidente accaduto ieri al traguardo della prima tappa del Giro di Polonia. Manovre come quella di Dylan Groenewegen se ne vedono spesso e vengono normalmente sanzionate, a maggior ragione se innescano episodi di tale gravità. Il disastro però è ... Leggi su sportfair

sportli26181512 : Formula 1, chiarite le cause dell'incidente di Kvyat al GP di Silverstone: Pirelli e Alpha Tauri hanno concluso l'i… - peterkama : Se l’incidente è causa umana molto criticata è stata anche la scelta di riproporre un arrivo così pericoloso, con l… - TyDany : Il ciclista olandese Fabio Jakobsen è in gravi condizioni dopo una caduta nel Giro di Polonia - peterkama : Giro di Polonia 2020, Dylan Groenewegen: “Non trovo parole per esprimere il mio dispiacere. Penso costantemente a F… - LuciaLaVita1 : RT @AlexanderLandSp: Incidente al Giro di Polonia: Groenewegen sbanda a 70 all’ora Jakobsen in coma farmacologico -