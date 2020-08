Giustizia e regole anti-covid, botta e risposta tra avvocati e tribunale (Di giovedì 6 agosto 2020) Morto il penalista e docente dell'Alma Mater Filippo Sgubbi 20 July 2020 Anche gli avvocati vogliono tornare in aula. E la scorsa settimana la Camera penale di Bologna ha scritto ai vertici dei vari ... Leggi su bolognatoday

Da giovedì 6 agosto alle ore 21 andrà in onda il ciclo di approfondimenti legati agli ostacoli imprenditoriali: il labirinto dei ricorsi, le tenaglie della burocrazia, le regole incerte che cambiano i ...

Camera, Sgarbi sospeso 15 giorni per gli insulti in Aula a Carfagna e Bartolozzi

La decisione dell'Ufficio di Presidenza della Camera è arrivata all’unanimità. Sgarbi è stato sanzionato per gli insulti a Carfagna e Bartolozzi. Fico: “Le regole del vivere civile vanno rispettate in ...

