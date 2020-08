Nel guardaroba di Marilyn (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel gergo sartoriale, ancora modellato sul francese, la pieghettatura più ricca e difficile delle gonne femminili si chiama plissé soleil, perché a ogni movimento si apre come i raggi del sole nei quadri fondi oro dei “primitivi italiani”, dello stemma dei Visconti o dei disegni infantili. Si apre a Leggi su ilfoglio

LaBallerinaBia1 : Ecco cosa accade quando si va da @Atelierberetta, si esce con qualcosa di unico che resterà nel vostro guardaroba p… - fiftycb : Ecco quello che succede ad andare da @atelierberetta... Esci con qualcosa di unico che resterà nel tuo guardaroba p… - sempiternicalli : che odio aver soppresso la mia parte un po' punk darkettona da adolescente ora sento il bisogno di rifarmi tutto il… - LaMiki72 : @LucaBilla Allora .... io non ci credo che nel tuo armadio o cassettiera tu abbia solo t-shirt o polo dell’Inter ??… - weisxuxi : i trainees nell’i-land hanno il guardaroba di mia thermopilis principessa di genovia mentre quelli nel ground devon… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel guardaroba

Il Foglio

Eppure, c’è tanta Italia e tanta sapienza creativa nazionale nel guardaroba di Marilyn come in quello di Jacqueline a cui Valentino creò anche l’abito per le nozze con Aristotile Onassis, e se ne è ...Da sera, da cocktail o da cerimonia, per un evento speciale o un'occasione formalissima, un gala dinner o ancora un party esclusivo, il vestito elegante è quell'abito imprescindibile nel nostro guarda ...