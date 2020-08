"Koulibaly e Lautaro Martinez nel mirino di Guardiola. Manchester City scatenato" (Di mercoledì 5 agosto 2020) LONDRA, INGHILTERRA, - Manchester City scatenato sul mercato . Ufficilizzato Ferran Torres e a un passo da Ake , che dovrebbe firmare il suo nuovo contratto entro la fine di questa settimana, i ... Leggi su corrieredellosport

LONDRA (INGHILTERRA) - Manchester City scatenato sul mercato. Ufficilizzato Ferran Torres e a un passo da Ake, che dovrebbe firmare il suo nuovo contratto entro la fine di questa settimana, i Citizens ...

Lautaro Inter, la stampa inglese è sicura: oltre al Barça c'è anche il City

Il City non mette solo Lautaro nella sua lista della spesa: piace anche Koulibaly del Napoli per rinforzare la retroguardia. Dopo l'acquisto di Ferran Torres dal Valencia il club inglese sembrerebbe ...

