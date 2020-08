Emis Killa e la parità dei sessi: “Pagate il conto alla vostra donna” – VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’affondo durissimo del rapper Emis Killa e la ‘scusa’ della parità dei sessi: “Pagate il conto alla vostra donna”, scoppia la polemica. Il controverso rapper Emis Killa torna a far discutere con alcune sue dichiarazioni, attraverso alcuni commenti su Twitter. In particolare, ha voluto dire la sua su un argomento come la parità dei sessi, … L'articolo Emis Killa e la parità dei sessi: “Pagate il conto alla vostra donna” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

THEF7ia : Tutti insultano Emis Killa ma vi piscia in testa ad uno ad uno. - annetteakuma : RT @meripertutti: di emis killa si vede che è un coglione solo dalla bandierina dell'Italia nel nome - jasmin08770736 : RT @aarondinglek: Sono stanca di leggere le minchiate di Emis Killa da cavernicolo rintronato. Amore, se proprio vuoi far parlar di te, pro… - annetteakuma : RT @aarondinglek: Sono stanca di leggere le minchiate di Emis Killa da cavernicolo rintronato. Amore, se proprio vuoi far parlar di te, pro… - Danienya3 : RT @flowguarino: Emis Killa che usa come insulto la frase 'faccia da chi «avevo il prof di sostegno»' che offende più di una categoria deb… -