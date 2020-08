Alessandro Zan, il papà della legge contro l’omotransfobia: «La destra? Omofoba e misogina» (Di mercoledì 5 agosto 2020) «In Parlamento c’è un sessismo imperante che esprime una cultura illiberale e non moderna. La destra dice che la legge contro l’omotransfobia sia un bavaglio ma in realtà questa è solo una scusa per non dire che loro sono omofobi e misogini». Queste le parole di Alessandro Zan, il deputato del Partito democratico, promotore della legge contro l’omotransfobia, intervistato su Facebook dai Sentinelli di Milano. Il video «Vogliono sminuire la legge» contro il ddl Zan, infatti, si sono schierati la destra, la Cei e il “popolo della famiglia”, già sul piede di guerra. «Siamo accerchiati, vogliono sminuire la ... Leggi su open.online

