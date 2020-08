Real Heroes Wear Mask: gli eroi The CW protagonisti della nuova campagna (Di martedì 4 agosto 2020) The CW ha lanciato la campagna Real Heroes Wear Mask che sfrutta gli eroi dei fumetti della DC per promuovere l'uso delle mascherine protettive Real Heroes Wear Mask è la nuova campagna ideata da The CW per promuovere l'uso di mascherine protettive negli Stati Uniti durante la pandemia causata dal Coronavirus. L'emergenza sanitaria negli Stati Uniti sta infatti diventando sempre più complicata da gestire e le autorità stanno chiedendo di seguire delle semplici precauzioni per provare a diminuire i casi di contagio. The CW ha ora ideato la campagna Real Heroes Wear ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Real Heroes Wear Mask: gli eroi The CW protagonisti della nuova campagna -

Ultime Notizie dalla rete : Real Heroes Real Heroes Wear Mask: gli eroi The CW protagonisti della nuova campagna Movieplayer.it Real Heroes Wear Mask: gli eroi The CW protagonisti della nuova campagna

Real Heroes Wear Mask è la nuova campagna ideata da The CW per promuovere l'uso di mascherine protettive negli Stati Uniti durante la pandemia causata dal Coronavirus. L'emergenza sanitaria negli ...

Super Dragon Ball Heroes: uno storico nemico e un nuovo Super Saiyan 3

L’episodio numero cinque della seconda stagione animata promozionale di Super Dragon Ball Heroes (lo trovate qui), il progetto fuori dalla continuity ufficiale e collegato al videogioco card/arcade om ...

Real Heroes Wear Mask è la nuova campagna ideata da The CW per promuovere l'uso di mascherine protettive negli Stati Uniti durante la pandemia causata dal Coronavirus. L'emergenza sanitaria negli ...L’episodio numero cinque della seconda stagione animata promozionale di Super Dragon Ball Heroes (lo trovate qui), il progetto fuori dalla continuity ufficiale e collegato al videogioco card/arcade om ...