I migranti tra festini, balli e musica sparata a tutto volume. L’ira dei residenti a Treviso (Di martedì 4 agosto 2020) Il caso della caserma Serena di Treviso è ormai un caso nazionale. Non solo è diventato il più pericoloso focolaio di Covid con quasi 140 contagiati tra i richiedenti asilo e 300 persone, tra migranti e operatori, messi in quarantena. Ma sta passando alle cronache proprio per la quarantena “allegra” che da quelle parti si sta facendo. Dapprima alla notizia dell’isolamento obbligatorio i migranti si erano risentiti e sono intervenute le forze dell’ordine per sedare una vera e propria rivolta. Successivamente, le notizie riportano comportamenti ai limiti dell’assurdo. Quarantena tra feste, festini e musica a tutto volume. Possibile? Così? Si fronteggia un’emergenza? ... Leggi su secoloditalia

LegaSalvini : Governo in barca sui migranti, che teatrino tra Pd e M5s. E Salvini inchioda Conte: è ricominciata la pacchia. - AnnalisaChirico : ‘Se il promo per il turismo sono i migranti che sbarcano tra i bagnanti stiamo freschi. Gli italiani hanno trascors… - LegaSalvini : Torino, migranti provenienti da Lampedusa: tra loro 19 positivi al coronavirus - Oxanna2003 : Focolaio tra i migranti nell'ex caserma a Treviso, la paura: «Venivano sempre a fare la spesa senza mascherina» - SecolodItalia1 : I migranti tra festini, balli e musica sparata a tutto volume. L’ira dei residenti a Treviso -

Ultime Notizie dalla rete : migranti tra Migranti tra sbarchi e contagi. Maxi focolaio nel Trevigiano AGI - Agenzia Italia Ventimiglia, anziano muore travolto dal treno

Ventimiglia. Non sarebbe un migrante, come riportato secondo le prime frammentarie informazioni ricevute, ma di un anziano l’uomo travolto da un treno tra il confine di Stato e la stazione ferroviaria ...

Piano ospedaliero, aumentano i posti letto e il personale. Ma per il centrodestra è aria fritta

PUGLIA – In mattinata a Bari, Michele Emiliano ha presentato il nuovo piano ospedaliero. Amargine della presentazione del nuovo piano ospedaliero della Regione Puglia il presidente ha dichiarato che “ ...

Ventimiglia. Non sarebbe un migrante, come riportato secondo le prime frammentarie informazioni ricevute, ma di un anziano l’uomo travolto da un treno tra il confine di Stato e la stazione ferroviaria ...PUGLIA – In mattinata a Bari, Michele Emiliano ha presentato il nuovo piano ospedaliero. Amargine della presentazione del nuovo piano ospedaliero della Regione Puglia il presidente ha dichiarato che “ ...