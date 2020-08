Mattino: Barcellona-Napoli, sarà una trasferta blitz con rifinitura al San Paolo (Di lunedì 3 agosto 2020) Sarà una trasferta blitz quella del Napoli a Barcellona per il ritorno di Champions al Camp Nou. L’allerta Covid lo impone. Il Mattino scrive che il club ha deciso di effettuare l’allenamento di rifinitura al San Paolo, venerdì. Poi la partenza in charter e la permanenza nell’hotel blindato. Il ritorno a Napoli è previsto nella stessa notte di sabato. “La Uefa ha deciso che si dovrà andare a Barcellona e a meno che le cose non cambino – ma dovrà essere il governo catalano a comunicarlo – sabato sera si giocherà al Camp Nou. Il Napoli fa buon viso a cattivo gioco, ma il suo programma di viaggio terrà conto della situazione di ... Leggi su ilnapolista

