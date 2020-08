Coronavirus oggi in Lombardia: il bollettino con i dati del 3 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Il bollettino della Regione Lombardia per il 3 agosto con i dati sull’andamento del Coronavirus oggi: nelle ultime 24 ore ci sono 25 nuovi positivi ieri erano 38. I decessi sono 3. La Regione specifica nel bollettino che tra i 25 nuovi casi i 6 sono ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici. Sono stati effettuati 7.712, per un totale complessivo di 1.316.219. Come ieri 9 pazienti in terapia intensiva e altri 153 ricoverati non in terapia intensiva in diminuzione rispetto a ieri di 5. Dall’inizio dell’epidemia i guariti o dimessi sono 73.676. I dati dei positivi ripartiti per province: 10 casi a Milano di cui 4 a Milano città. 5 a Brescia e 4 a Bergamo. 3 casi a ... Leggi su nextquotidiano

