Caos treni | De Micheli | “Mai previsto riempimento al 100%”

BOLOGNA – "Non è previsto il riempimento al 100%, vorrei che fosse chiaro: il riempimento al 100% non è mai stato previsto". Lo rimarca la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a proposito della questione del distanziamento sui mezzi pubblici, sollevata polemicamente nelle ultime ore anche dalla Regione Piemonte, secondo la quale c'è il rischio che tanti pendolari restino a piedi.

Roma, 03 ago 12:37 - (Agenzia Nova) - "Tutti i passeggeri danneggiati dal pasticcio del distanziamento sui treni devono essere rimborsati totalmente, non soltanto con la restituzione dei soldi dei big ...Confusione e caos nel periodo dell’anno in cui sono migliaia i viaggiatori che si spostano da una parte all’altra dello Stivale. Tantissimi però domenica non sono potuti partire dopo che è tornato i ...