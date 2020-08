Ascolti TV | Domenica 2 agosto 2020. Non Dirlo al Mio Capo 2 in replica vince facile (14.5%). Bene le serie di Rai2 (6.6%) (Di lunedì 3 agosto 2020) Non Dirlo al Mio Capo 2 Nella serata di ieri, Domenica 2 agosto 2020, su Rai1 la replica di Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 2.282.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 Fiore del deserto ha raccolto davanti al video 1.757.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 Hawaii Five-0 9 ha interessato 1.142.000 spettatori (6.6%), mentre NCIS New Orleans 5 è visto da 1.121.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Prince of Persia – Le sabbie del tempo ha intrattenuto 892.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 la replica di A Raccontare Comincia Tu ha incollato 566.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Forrest Gump totalizza un a.m. di 699.000 spettatori (5%). Su La7 la ... Leggi su davidemaggio

zazoomblog : Ascolti tv domenica 2 agosto 2020 - #Ascolti #domenica #agosto - il_Case : Ascolti TV | Domenica 2 agosto 2020. Non Dirlo al Mio Capo 2 in replica vince facile (14.5%). Bene le serie di Rai2… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 03/08/2020 — Ascolti italiani di domenica 2 agosto 2020: 2,2 milioni (14,5%) per la serie italian… - FillppoN : RT @tvblogit: Ascolti tv domenica 2 agosto 2020 - GianniMaritati : RT @GruppoAlcuni: Ciak Junior 2 Agosto 2020 è seguito da 343.000 spettatori (6.5%) #CiakJunior #AscoltiTv -