“Abbiamo provato a salvare le persone nelle macchine, ma era impossibile”: la storia di Alejandro, il primo soccorritore dopo il crollo del ponte Morandi (Di lunedì 3 agosto 2020) Era la mattina del 14 agosto 2018 quando il pilone 9 del ponte Morandi di Genova franò su se stesso in seguito ad un forte temporale. Quel drammatico giorno a non più di 200 metri in linea d’aria dal ponte stava lavorando Alejandro Cordova, tra i primi a raggiungere il luogo del disastro e prestare soccorso. “C’era un forte odore di cemento. Davanti ai nostri occhi una scena da film: macchine sparpagliate qua e là, silenzio assoluto e il rumore della pioggia”. “Ci siamo poi sparpagliati per vedere se riuscivamo a recuperare qualcuno vivo tra le macchine”, racconta Cordova. “Sentivamo persone rantolare, ma non riuscivano a risponderci a parole. Abbiamo provato ad aprire le ... Leggi su tpi

luigidimaio : Oggi è partito dall’Italia un team sanitario per andare a supportare i nostri amici serbi. Se vogliamo aiuto, non p… - AlbertoBagnai : Abbiamo provato a parlare di cose concrete. - AnnaxNar : RT @luigidimaio: Oggi è partito dall’Italia un team sanitario per andare a supportare i nostri amici serbi. Se vogliamo aiuto, non possiamo… - MoussaK30393425 : RT @luigidimaio: Oggi è partito dall’Italia un team sanitario per andare a supportare i nostri amici serbi. Se vogliamo aiuto, non possiamo… - marcellinosar : RT @luigidimaio: Oggi è partito dall’Italia un team sanitario per andare a supportare i nostri amici serbi. Se vogliamo aiuto, non possiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Abbiamo provato Lo dico al Corriere - Fermare gli sbarchi non è razzismo Corriere della Sera